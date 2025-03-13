Убийство Ирины Фарион — суд рассматривает доказательства по делу

Подозреваемый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Суд во Львове 13 марта продолжает рассмотрение доказательств по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Подсудимого Вячеслава Зинченко уже привезли в судебный зал.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда.

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В Шевченковском районном суде Львова сегодня началось очередное заседание в отношении подозреваемого в убийстве Ирины Фарион — Вячеслава Зинченко.

В зале уже собрались друзья Вячеслава Зинченко и Софии Особы. Дочь Ирины Фарион тоже заняла свое место в зале.

Известно, что прокурор подал ходатайство о запрете онлайн-трансляции заседания и суд его поддержал. В то же время София Особа подала отдельное ходатайство о запрете прямой трансляции заседания в TikTok.

Напомним, ранее подозреваемому Вячеславу Зинченко продлили срок пребывания под стражей без права залога до 24 апреля 2025 года. Парня подозревают в умышленном убийстве и ему грозит пожизненное заключение.

Во время последнего заседания 10 марта подозреваемый рассказал об эмоциях из-за видео с места преступления. По его словам, он видел и худшие вещи.

Тогда же Зинченко выводили из суда под крики людей. Одни требовали его освободить, а другие — посадить пожизненно.