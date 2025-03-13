София Особа заявила, что Зинченко боится проходить детектор лжи

София Особа. Фото: Новини.LIVE

Дочь Ирины Фарион — София Особа — считает, что обвиняемый в убийстве Вячеслав Зинченко будет все отрицать. По ее словам, он считает себя невиновным, но "боится проходить детектор лжи".

Об этом София Лицо сказала в комментарии Новини.LIVE в четверг, 13 марта.

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Зинченко будет отрицать вину

Особа подчеркнула, что хочет, чтобы Зинченко прошел детектор лжи. По ее словам, он "может сделать это прямо сейчас".

"Конечно, он будет все отрицать. Он был в Брюховецком лесу, он там прятал свои вещи. Он все будет отрицать", — заявила Особа.

Во время общения с журналистами между Софией Особой и представительницей группы поддержки Вячеслава Зинченко произошел спор. После этого она заявила, что сторонники подсудимого не заслуживают жить в Украине.

Напомним, 13 марта суд рассмотрел доказательства по делу об убийстве Фарион. Зинченко грозит пожизненное заключение.

Тем временем мать Вячеслава Зинченко утверждает, что дело сфальсифицировано, в том числе и предоставленные фото и видео.