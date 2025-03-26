У Львові триває суд у справі про вбивство Ірини Фаріон

Судове засідання. Фото: Новини.LIVE

У Львові у середу, 26 березня, розпочалося чергове засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Розгляд справи триває у Шевченківському суді міста.

Про це з місця повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Суд у справі про вбивство Фаріон

Обвинуваченого в умисному вбивстві мовознавиці В'ячеслава Зінченка вже привезли до зали Шевченківського районного суду. Також своє місце у залі зайняла донька Фаріон Софія Особа. На засідання прийшли її друзі та друзі Зінченка.

Софія Особа в суді. Фото: Новини.LIVE

Софія Особа. Фото: Новини.LIVE

Раніше підозрюваному продовжили термін перебування під вартою без права застави до 24 квітня 2025 року.

Як відомо, справа Зінченка була перекваліфікована, тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.

Донька мовознавиці буде подавати клопотання, аби друга частина судового розгляду сьогодні була в закритому форматі. Причиною є обговорення протоколу огляду тіла Фаріон та самі фото загиблої.

Судді. Фото: Новини.LIVE

Клопотання. Фото: Новини.LIVE

Раніше мати Зінченка заявила, що справа проти її сина була сфальсифікована.

А на думку Софії Особи, обвинувачений вважає себе невинним, але "боїться проходити детектор брехні". Водночас донька Фаріон не стримала сліз, коли на засіданні показали докази причетності хлопця до вбивства.