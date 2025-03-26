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Во Львове проходит заседание по делу об убийстве Ирины Фарион

26 марта 2025 12:46
Евгения Брюховецкая - редактор
Во Львове продолжается суд по делу об убийстве Ирины Фарион
Судебное заседание. Фото: Новини.LIVE
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове в среду, 26 марта, началось очередное заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Рассмотрение дела продолжается в Шевченковском суде города.

Об этом с места сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Обвиняемого в умышленном убийстве языковеда Вячеслава Зинченко уже привезли в зал Шевченковского районного суда. Также свое место в зале заняла дочь Фарион София Особа. На заседание пришли ее друзья и друзья Зинченко.

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София Особа. Фото: Новини.LIVE

Ранее подозреваемому продлили срок пребывания под стражей без права залога до 24 апреля 2025 года.

Как известно, дело Зинченко было переквалифицировано, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.

Дочь говоруна будет подавать ходатайство, чтобы вторая часть судебного разбирательства сегодня была в закрытом формате. Причиной является обсуждение протокола осмотра тела Фарион и сами фото погибшей.

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Ходатайство. Фото: Новини.LIVE

Ранее мать Зинченко заявила, что дело против ее сына было сфальсифицировано.

А по мнению Софии Особы, обвиняемый считает себя невиновным, но "боится проходить детектор лжи". В то же время дочь Фарион не сдержала слез, когда на заседании показали доказательства причастности парня к убийству.

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