Суд у справі Фаріон — дочка прокоментувала реакцію Зінченка

Донька Ірини Фаріон в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Донька Ірини Фаріон прокоментувала реакцію В'ячеслава Зінченка на відео з місця вбивства. Хлопець заявив, що бачив і гірші речі, тож його не охопили сильні емоції.

Про це Софія Особа сказала в коментарі кореспондентці Новини.LIVE у понеділок, 10 березня.

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Особа зазначила, що вона не знає, що може бути гіршим за триметровий багряний потік крові. Вона додала, що Зінченко все усвідомлює, але намагається робити із себе клоуна.

"Час покаже", — колись сказав він. Нехай чекає свого часу на довічне ув'язнення", — зазначила донька Фаріон.

Нагадаємо, під час судового засідання підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон заявив, що бачив "гірші речі". Так хлопець відреагував на відео з місця вбивства.

В'ячеслава Зінченка вивели із суду під вигуки людей. Одні вимагали його звільнити, а інші — ув'язнити довічно.