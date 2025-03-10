Суд по делу Фарион — дочь прокомментировала реакцию Зинченко

Дочь Фарион прокомментировала холодную реакцию Зинченко на видео
Дочь Ирины Фарион прокомментировала реакцию Вячеслава Зинченко на видео с места убийства. Парень заявил, что видел и худшие вещи, поэтому его не охватили сильные эмоции.
Об этом София Особа сказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE в понедельник, 10 марта.
Дочь Фарион о реакции Зинченко
Особа отметила, что она не знает, что может быть хуже трехметрового багрового потока крови. Она добавила, что Зинченко все осознает, но пытается делать из себя клоуна.
"Время покажет", — когда-то сказал он. Пусть ждет своего времени на пожизненное заключение", — отметила дочь Фарион.
Напомним, во время судебного заседания подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил, что видел "худшие вещи". Так парень отреагировал на видео с места убийства.
Вячеслава Зинченко вывели из суда под крики людей. Одни требовали его освободить, а другие — посадить пожизненно.
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