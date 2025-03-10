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Дочь Фарион прокомментировала холодную реакцию Зинченко на видео

10 марта 2025 15:35
Ольга Антоновская - редактор
Суд по делу Фарион — дочь прокомментировала реакцию Зинченко
Дочь Ирины Фарион в зале суда. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновская - редактор

Дочь Ирины Фарион прокомментировала реакцию Вячеслава Зинченко на видео с места убийства. Парень заявил, что видел и худшие вещи, поэтому его не охватили сильные эмоции.

Об этом София Особа сказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE в понедельник, 10 марта.

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Особа отметила, что она не знает, что может быть хуже трехметрового багрового потока крови. Она добавила, что Зинченко все осознает, но пытается делать из себя клоуна.

"Время покажет", — когда-то сказал он. Пусть ждет своего времени на пожизненное заключение", — отметила дочь Фарион.

Напомним, во время судебного заседания подозреваемый в убийстве Ирины Фарион заявил, что видел "худшие вещи". Так парень отреагировал на видео с места убийства.

Вячеслава Зинченко вывели из суда под крики людей. Одни требовали его освободить, а другие — посадить пожизненно.

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