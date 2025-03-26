На засіданні суду щодо вбивства Фаріон показали відео з місця злочину

Обвинувачений В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у середу, 26 березня, триває судове засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Там переглянули відео з місця події.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Після перегляду відео з місця вбивства підсудний В'ячеслав Зінченко заявив про розбіжність показів свідка та розрахунків. Він зазначив, що, за словами свідка, підозрілу особу бачили за сім-десять метрів від місця події, а в розрахунках статиста вказано відстань 110 сантиметрів.

Софія Особа в суді. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Крім того, кореспондентка Новини.LIVE помітила, що під час суду Зінченко щось читав із записника, стискав кулаки та нервував.

Раніше донька Фаріон Софія Особа відповіла, як відреагував Зінченко на фотографії тіла її матері.

Також нагадаємо, що справа Зінченка була перекваліфікована, тепер йому загрожує довічне позбавлення волі.