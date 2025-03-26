На заседании суда по убийству Фарион показали видео с места преступления

Обвиняемый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в среду, 26 марта, продолжается судебное заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Там просмотрели видео с места происшествия.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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После просмотра видео с места убийства подсудимый Вячеслав Зинченко заявил о расхождении показаний свидетеля и расчетов. Он отметил, что, по словам свидетеля, подозрительное лицо видели за семь-десять метров от места происшествия, а в расчетах статиста указано расстояние 110 сантиметров.

София Особа в суде. фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Кроме того, корреспондент Новини.LIVE заметила, что во время суда Зинченко что-то читал из записной книжки, сжимал кулаки и нервничал.

Ранее дочь Фарион София Особа ответила, как отреагировал Зинченко на фотографии тела ее матери.

Также напомним, что дело Зинченко было переквалифицировано, теперь ему грозит пожизненное лишение свободы.