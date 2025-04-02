Суд по делу Фарион 2 апреля — что происходит на слушании

Подсудимый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове 2 апреля проходит очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. На скамье подсудимых — Вячеслав Зинченко, которого обвиняют в умышленном убийстве. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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На судебное заседание пришел только один защитник Зинченко

В заседании участвует только один из защитников обвиняемого — адвокат Немировский, поскольку Сулима не явился в суд. Дочь погибшей, как и обычно, присутствует. Перед началом слушаний одну из женщин, которая поддерживает Зинченко, заметили за демонстрацией ему чего-то на телефоне.

Адвокат Зинченко заявил, что подзащитному угрожают

Во время рассмотрения дела адвокат Немировский сообщил, что его подзащитному поступают угрозы в социальных сетях. Кроме того, защитник отметил, что в СИЗО произошли непонятные изменения — Зинченко неожиданно сменили сокамерников. По его мнению, это может нести риски для безопасности.

В связи с этим Немировский обратился в суд с ходатайством об усилении безопасности: он просит предоставить Зинченко отдельную камеру содержания. Решение по этому ходатайству пока не объявлено.

Из-за угрозы диверсий и повышенного напряжения, все участники процесса проходят тщательную проверку. Слушания проходят под усиленной охраной.

Известно, что подсудимый оставлен под стражей до 24 апреля 2025 года.

Напомним, во время предыдущего судебного заседания мать подсудимого заявила, что дело сфальсифицировано.

Также в суде показали видео с места убийства Ирины Фарион — журналисты обратили внимание на реакцию Зинченко, которую потом прокомментировала дочь погибшей.