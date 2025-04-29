Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко прибув на судове засідання

В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Підозрюваний у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко з'явився у залі судових засідань. Його обвинувачують в умисному вбивстві, за що закон передбачає максимальне покарання — довічне позбавлення волі.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE.

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На кадрах видно, як правоохоронці вивели В'ячеслава Зінченка з машини та повели до залу суду. Люди кричали на адресу Зінченка заклики посадити його на довічне. Інші навпаки підтримали його гаслами "Волю!".

Нагадаємо, раніше суд ухвалив рішення продовжити Зінченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 8 червня 2025 року.

На попередньому суді В'ячеслав Зінченко висловився про судовий процес і натякнув, що незабаром будуть відомі нові подробиці щодо вбивства Ірини Фаріон.

Також в суді показали свідчення таємного свідка, який вказав нові цікаві деталі. Донька Ірини Фаріон подякувала людині за нові подробиці.