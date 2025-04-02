Донька Ірини Фаріон Софія Особа подякувала таємному свідку

Донька Ірини Фаріон Софія Особа. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у середу, 2 квітня, триває судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Її донька Софія Особа подякувала таємному свідку злочину за його сміливість.

Про це вона сказала у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Марті Байдаці.

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"Він напевно у своїй голові все чітко відтворює: він дивиться на цю травичку зелену і чітко бачить, що він цією травичкою йшов. І свідок цей таємний, я йому хочу подякувати за його сміливість і чіткість", — сказала Особа.

За її словами, він свідчив стосовно зросту і одягу, в якому був вбивця жінки. Щодо заперечень адвоката донька Фаріон зазначила, що він завжди буде все заперечувати.

"Бо під ними підгорає. Підгорає насправді вбивство Ірини Фаріон, оцей чувак Зінченко — він буде довічно покараний, бо це насправді холоднокровна людина", — додала вона.

Особа вважає, що хлопець має бути ізольований від суспільства та не може жити в українському суспільстві.

Нагадаємо, сьогодні під час суду прокурор представив перелік речових доказів винуватості Зінченка.

Також на засіданні показали нові відеозаписи з камер спостереження, розташованих поблизу місця злочину.