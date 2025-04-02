Дочь Ирины Фарион София Особа поблагодарила тайного свидетеля

Дочь Ирины Фарион София Особа. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в среду, 2 апреля, продолжается судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Ее дочь София Особа поблагодарила тайного свидетеля преступления за его смелость.

Об этом она сказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Марте Байдаке.

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"Он наверняка в своей голове все четко воспроизводит: он смотрит на эту травку зеленую и четко видит, что он по этой травке шел. И свидетель этот тайный, я его хочу поблагодарить за его смелость и четкость", — сказала Особа.

По ее словам, он свидетельствовал относительно роста и одежды, в которой был убийца женщины. Относительно возражений адвоката дочь Фарион отметила, что он всегда будет все отрицать.

"Потому что под ними подгорает. Подгорает на самом деле убийство Ирины Фарион, этот чувак Зинченко — он будет пожизненно наказан, потому что это на самом деле хладнокровный человек", — добавила она.

Особа считает, что парень должен быть изолирован от общества и не может жить в украинском обществе.

Напомним, сегодня во время суда прокурор представил перечень вещественных доказательств виновности Зинченко.

Также на заседании показали новые видеозаписи с камер наблюдения, расположенных вблизи места преступления.