Речові докази у справі вбивства Фаріон — реакція Зінченка та його адвоката

Юрій Немировський. Фото: Новини.LIVE

У Львові під час засідання у справі вбивства Ірини Фаріон прокурор представив у суді перелік речових доказів. На них відреагував адвокат Вʼячеслава Зінченка Юрій Немировський.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із залу суду у середу, 2 квітня.

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Немировський вважає, що ці докази не доведені.

"Схожі могли бути, були подібними, жодних доказів того, що це приніс, навіть того, що це одні й самі предмети, слідство не має. Всі ті підстави вважати, що позиція захисту не має права на життя у звʼязку з тим, що Зінченко купив панаму є припущеннями обвинувачення, яке неприпустиме в кримінальному процесі", — сказав адвокат.

Крім того, на речові докази відреагував й Вʼячеслав Зінченко. За його словами, відеозйомки йому ніякої не інкримінували.

Нагадаємо, у суді показали відеозаписи з камер спостереження, розташованих поблизу місця вбивства Фаріон.

Крім того, Немировський заявив, що Зінченку погрожують у соціальних мережах.