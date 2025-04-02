Речові докази у справі вбивства Фаріон — реакція Зінченка та його адвоката

Справа Зінченка — прокурор представив перелік доказів
У Львові під час засідання у справі вбивства Ірини Фаріон прокурор представив у суді перелік речових доказів. На них відреагував адвокат Вʼячеслава Зінченка Юрій Немировський.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE із залу суду у середу, 2 квітня.
Речові докази у справі вбивства Фаріон
Немировський вважає, що ці докази не доведені.
"Схожі могли бути, були подібними, жодних доказів того, що це приніс, навіть того, що це одні й самі предмети, слідство не має. Всі ті підстави вважати, що позиція захисту не має права на життя у звʼязку з тим, що Зінченко купив панаму є припущеннями обвинувачення, яке неприпустиме в кримінальному процесі", — сказав адвокат.
Крім того, на речові докази відреагував й Вʼячеслав Зінченко. За його словами, відеозйомки йому ніякої не інкримінували.
Нагадаємо, у суді показали відеозаписи з камер спостереження, розташованих поблизу місця вбивства Фаріон.
Крім того, Немировський заявив, що Зінченку погрожують у соціальних мережах.
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