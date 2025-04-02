Вещественные доказательства по делу убийства Фарион — реакция Зинченко и его адвоката

Юрий Немировский. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во время заседания по делу об убийстве Ирины Фарион прокурор представил в суде перечень вещественных доказательств. На них отреагировал адвокат Вячеслава Зинченко Юрий Немировский.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE из зала суда в среду, 2 апреля.

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Немировский считает, что эти доказательства не доказаны.

"Похожие могли быть, были подобными, никаких доказательств того, что это принес, даже того, что это одни и те же предметы, следствие не имеет. Все те основания считать, что позиция защиты не имеет права на жизнь в связи с тем, что Зинченко купил панаму, являются предположениями обвинения, которое недопустимо в уголовном процессе", — сказал адвокат.

Кроме того, на вещественные доказательства отреагировал и Вячеслав Зинченко. По его словам, видеосъемки ему никакой не инкриминировали.

Напомним, в суде показали видеозаписи с камер наблюдения, расположенных вблизи места убийства Фарион.

Кроме того, Немировский заявил, что Зинченко угрожают в социальных сетях.