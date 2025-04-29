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Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион прибыл в суд — видео

29 апреля 2025 10:23
Анастасия Постоенко - Редактор
Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко прибыл на судебное заседание
Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Анастасия Постоенко - Редактор

Подозреваемый по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко появился в зале судебных заседаний. Его обвиняют в умышленном убийстве, за что закон предусматривает максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE.

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На кадрах видно, как правоохранители вывели Вячеслава Зинченко из машины и повели в зал суда. Люди кричали в адрес Зинченко призывы посадить его на пожизненное. Другие наоборот поддержали его лозунгами "Волю!".

Напомним, ранее суд принял решение продлить Зинченко меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога до 8 июня 2025 года.

На предыдущем суде Вячеслав Зинченко высказался о судебном процессе и намекнул, что вскоре будут известны новые подробности относительно убийства Ирины Фарион.

Также в суде показали показания тайного свидетеля, который указал новые интересные детали. Дочь Ирины Фарион поблагодарила человека за новые подробности.

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