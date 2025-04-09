Справу про вбивство Ірини Фаріон — Зінченко прокоментував хід суду

Зала суду. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові в середу, 9 квітня, розпочалося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваного В'ячеслава Зінченка під час його доставлення до залу суду зустріли вигуками та криками. Крім того, він натякнув на нові деталі розслідування, які можуть незабаром бути оголошені.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE із зали суду.

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Коли до суду привезли В'ячеслава Зінченка, люди почали вигукувати як слова підтримки, так і осуд. Хтось кричав йому "Волю!", а інші — "Довічне".

Зінченко розкритикував сторону обвинувачення за непослідовність мотивів

Підозрюваний у вбивстві мовознавиці та політикині Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко знову постав перед судом. Перед початком засідання він поспілкувався з журналістами, заявивши, що наразі в процесі, на його думку, "нічого особливо цікавого ще не було", і додав, що "найцікавіше попереду". Окрім цього, Зінченко розкритикував позицію обвинувачення, назвавши її непослідовною з точки зору мотивів.

Також журналісти помітили, що В'ячеслав Зінченко змінив зачіску. На запитання про зміну іміджу Зінченко відповів, що коротке волосся зручніше для умов перебування в СІЗО.

Під час попереднього засідання захист вимагав переведення Зінченка до одиночної камери, однак суд клопотання відхилив. Крім того, раніше було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою — до 24 квітня 2025 року.

Нагадаємо, на попередньому судовому засіданні показали нові кадри відеозаписів з камер, а також речові докази.

Крім того, в суді зачитали матеріали з каналу у Telegram, де йшлося, що одна з організацій нібито взяла на себе відповідальність за убивство мовознавиці.

Сам В'ячеслав Зінченко заявив, що йому почали погрожувати в соцмережах та просив посилити безпекові заходи.