Справа Фаріон — прокурор зачитав заяву Telegram-каналу

Портрет Ірини Фаріон в судовому залі. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у середу, 2 квітня, триває судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. На ньому зачитали матеріали про Telegram-канал, в якому опублікували момент злочину.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Читайте також:

Відео моменту вбивства

Згідно з документом, через п'ять днів після вбивства, 24 липня 2024 року, на одному із закритих ресурсів у Канаді з’явився відеозапис моменту вбивства Фаріон.

Відповідальність за злочин взяло на себе угруповання White Power, прокурор зачитав текст заяви. В ній містилися заклики до "білої революції" та виправдання насильства.

Також у суді прозвучали матеріали зі ще одного допису цього угруповання, в якому описані ідеї расової боротьби.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання прокурор надав перелік речових доказів винуватості В'ячеслава Зінченка у вбивстві Фаріон.

Також було показано нові відеозаписи з камер спостереження, які встановлені поблизу місця злочину.