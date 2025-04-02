Справа Фаріон — прокурор зачитав заяву Telegram-каналу

На суді у справі Фаріон зачитали матеріали з Telegram-каналу
У Львові у середу, 2 квітня, триває судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. На ньому зачитали матеріали про Telegram-канал, в якому опублікували момент злочину.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Відео моменту вбивства
Згідно з документом, через п'ять днів після вбивства, 24 липня 2024 року, на одному із закритих ресурсів у Канаді з’явився відеозапис моменту вбивства Фаріон.
Відповідальність за злочин взяло на себе угруповання White Power, прокурор зачитав текст заяви. В ній містилися заклики до "білої революції" та виправдання насильства.
Також у суді прозвучали матеріали зі ще одного допису цього угруповання, в якому описані ідеї расової боротьби.
Нагадаємо, під час сьогоднішнього засідання прокурор надав перелік речових доказів винуватості В'ячеслава Зінченка у вбивстві Фаріон.
Також було показано нові відеозаписи з камер спостереження, які встановлені поблизу місця злочину.
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