Дело Фарион - прокурор зачитал заявление Telegram-канала

Портрет Ирины Фарион в судебном зале. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в среду, 2 апреля, продолжается судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. На нем зачитали материалы о Telegram-канале, в котором опубликовали момент преступления.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Видео момента убийства

Согласно документу, через пять дней после убийства, 24 июля 2024 года на одном из закрытых ресурсов в Канаде появилась видеозапись момента убийства Фарион.

Ответственность за преступление взяла на себя группировка "White Power", прокурор зачитал текст заявления. В нем содержались призывы к "белой революции" и оправдание насилия.

Также в суде прозвучали материалы из еще одного сообщения этой группировки, в котором описаны идеи расовой борьбы.

Напомним, во время сегодняшнего заседания прокурор предоставил перечень вещественных доказательств виновности Вячеслава Зинченко в убийстве Фарион.

Также были показаны новые видеозаписи с камер наблюдения, которые установлены вблизи места преступления.