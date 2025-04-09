Дело об убийстве Ирины Фарион — Зинченко прокомментировал ход суда

Зал суда. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове в среду, 9 апреля, началось очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Подозреваемого Вячеслава Зинченко во время его доставки в зал суда встретили возгласами и криками. Кроме того, он намекнул на новые детали расследования, которые могут вскоре быть объявлены.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE из зала суда.

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Когда в суд привезли Вячеслава Зинченко, люди начали выкрикивать как слова поддержки, так и осуждение. Кто-то кричал ему "Волю!", а другие — "Пожизненное".

Зинченко раскритиковал сторону обвинения за непоследовательность мотивов

Подозреваемый в убийстве языковеда и политика Ирины Фарион Вячеслав Зинченко снова предстал перед судом. Перед началом заседания он пообщался с журналистами, заявив, что сейчас в процессе, по его мнению, "ничего особо интересного еще не было", и добавил, что "самое интересное впереди". Кроме этого, Зинченко раскритиковал позицию обвинения, назвав ее непоследовательной с точки зрения мотивов.

Также журналисты заметили, что Вячеслав Зинченко сменил прическу. На вопрос о смене имиджа Зинченко ответил, что короткие волосы удобнее для условий пребывания в СИЗО.

Во время предыдущего заседания защита требовала перевода Зинченко в одиночную камеру, однако суд ходатайство отклонил. Кроме того, ранее была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей — до 24 апреля 2025 года.

Напомним, на предыдущем судебном заседании показали новые кадры видеозаписей с камер, а также вещественные доказательства.

Кроме того, в суде зачитали материалы с канала в Telegram, где говорилось, что одна из организаций якобы взяла на себя ответственность за убийство языковеда.

Сам Вячеслав Зинченко заявил, что ему начали угрожать в соцсетях и просил усилить меры безопасности.