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Суд у справі Фаріон — Зінченку продовжили запобіжний захід

9 квітня 2025 12:11
Ольга Антоновська - редактор
Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили запобіжний захід
В'ячеслав Зінченко в залі суду. Фото: Новини.LIVE
Ольга Антоновська - редактор

У середу, 9 квітня, у Львові відбулось чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваного В'ячеслава Зінченка залишили під вартою ще на 60 днів.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.

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Під час засідання прокурор зачитала обвинувачення В'ячеславу Зінченку. Також суд отримав клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного ще на 60 діб.

Суд підтримав клопотання. Відтак, запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили до 8 червня 2025 року.

Після завершення суду Зінченка вивели під вигуки людей. Наступне засідання у справі відбудеться 29 квітня.

Нагадаємо, перед засіданням суду зустрічали підозрюваного В'ячеслава Зінченка також вигуками та криками. Крім того, хлопець натякнув на нові деталі розслідування.

Під час чергового засідання суду у справі про вбивство Ірини Фаріон показали відеозаписи з камер спостереження, які були встановлені поблизу місця злочину. Вони зафіксували підозрюваного, який перебував біля під’їзду.

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