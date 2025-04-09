Підозрюваному у вбивстві Фаріон продовжили запобіжний захід

Суд у справі Фаріон — Зінченку продовжили запобіжний захід
У середу, 9 квітня, у Львові відбулось чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваного В'ячеслава Зінченка залишили під вартою ще на 60 днів.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE.
Суд над В'ячеславом Зінченком
Під час засідання прокурор зачитала обвинувачення В'ячеславу Зінченку. Також суд отримав клопотання щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для підозрюваного ще на 60 діб.
Суд підтримав клопотання. Відтак, запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили до 8 червня 2025 року.
Після завершення суду Зінченка вивели під вигуки людей. Наступне засідання у справі відбудеться 29 квітня.
Нагадаємо, перед засіданням суду зустрічали підозрюваного В'ячеслава Зінченка також вигуками та криками. Крім того, хлопець натякнув на нові деталі розслідування.
Під час чергового засідання суду у справі про вбивство Ірини Фаріон показали відеозаписи з камер спостереження, які були встановлені поблизу місця злочину. Вони зафіксували підозрюваного, який перебував біля під’їзду.
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