Подозреваемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения

Суд по делу Фарион — Зинченко продлили меру пресечения
В среду, 9 апреля, во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемого Вячеслава Зинченко оставили под стражей еще на 60 дней.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.
Суд над Вячеславом Зинченко
Во время заседания прокурор зачитала обвинение Вячеславу Зинченко. Также суд получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого еще на 60 суток.
Суд поддержал ходатайство. Следовательно, меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко продлили до 8 июня 2025 года.
После завершения суда Зинченко вывели под крики людей. Следующее заседание по делу состоится 29 апреля.
Напомним, перед заседанием суда встречали подозреваемого Вячеслава Зинченко также выкриками и криками. Кроме того, парень намекнул на новые детали расследования.
Во время очередного заседания суда по делу об убийстве Ирины Фарион показали видеозаписи с камер наблюдения, которые были установлены вблизи места преступления. Они зафиксировали подозреваемого, который находился возле подъезда.
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