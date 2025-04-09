Подозреваемому в убийстве Фарион продлили меру пресечения

Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

В среду, 9 апреля, во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемого Вячеслава Зинченко оставили под стражей еще на 60 дней.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE.

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Во время заседания прокурор зачитала обвинение Вячеславу Зинченко. Также суд получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого еще на 60 суток.

Суд поддержал ходатайство. Следовательно, меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко продлили до 8 июня 2025 года.

После завершения суда Зинченко вывели под крики людей. Следующее заседание по делу состоится 29 апреля.

Напомним, перед заседанием суда встречали подозреваемого Вячеслава Зинченко также выкриками и криками. Кроме того, парень намекнул на новые детали расследования.

Во время очередного заседания суда по делу об убийстве Ирины Фарион показали видеозаписи с камер наблюдения, которые были установлены вблизи места преступления. Они зафиксировали подозреваемого, который находился возле подъезда.