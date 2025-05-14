Суд отказал в ходатайстве о переносе по делу Фарион

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове продолжается судебный процесс по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко предположил, что слушания в очередной раз перенесут, однако, суд уже отказал его адвокату в таком ходатайстве.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Перед очередным заседанием по делу об убийстве Ирины Фарион обвиняемый Вячеслав Зинченко заявил в комментарии журналистке Новини.LIVE Марте Байдаке, что чувствует себя "прекрасно" и не имеет никаких медицинских оснований, чтобы просить об отсрочке рассмотрения.

Несмотря на это, он не исключил, что заседание могут снова перенести. Причины не озвучил, но заверил, что его адвокаты обязательно будут присутствовать в зале суда.

Впрочем, суд отказал в ходатайстве защиты о переносе слушания, подтвердив намерение продолжить рассмотрение дела без дополнительных остановок.

Напомним, во время предыдущего судебного заседания судья принял решение отложить слушание из-за болезни Зинченко.

Зато дочь Ирины Фарион София Лицо заявила, что судебный процесс затягивают и выразила сомнения, что Зинченко имел проблемы со здоровьем.