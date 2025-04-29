Вбивство Ірини Фаріон — донька обурена перебігом судового процесу

Софія Особа в залі суду. Фото: Новини.LIVE

Донька вбитої мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа обурена перебігом судового процесу. Вона вважає, що справу просто затягують.

Про це Софія Особа розповіла у коментарі Новини.LIVE.

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Софія Особа висловила обурення щодо перебігу судового процесу та поведінки підозрюваного В'ячеслава Зінченка. Вона вважає, що справу просто затягують.

"Я вважаю, що це затягування процесу. Сьогодні, 29 квітня, — день народження мами. Я могла б бути на панахиді в гарнізонному храмі. Він не має навіть елементарної поваги. Я не думаю, що йому справді зле. На Масарика він два тижні сидів у спеці, не пив води — і нічого. А тут, як тільки мали розглядати лінгвістичну експертизу його записів — йому раптом стало зле", — висловилася донька Ірини Фаріон.

Нагадаємо, сьогодні відбулося чергове засідання суду в справі про вбивство Ірини Фаріон. Однак підозрюваний В'ячеслав Зінченко поскаржився на погане самопочуття і попросив перенести засідання. Суд оголосив перерву до 1 травня.

Водночас під стінами суду сталися сутички між тими, хто на боці Зінченка та тими, хто підтримує Софію Особу.