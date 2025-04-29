Під судом у Львові сталися сутички — відео

Сутички під судом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

У Львові у вівторок, 29 квітня, триває засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. Під Шевченківським районним судом відбулися сутички.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Відомо, що конфлікт під судом стався між друзями обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка та тими, хто прийшов підтримати доньку мовознавиці Софію Особу.

Нагадаємо, сьогодні Зінченка доставили на чергове засідання до Шевченківського суду у Львові.

Згодом обвинувачений звернувся до суду з проханням скасувати слухання, оскільки має погане самопочуття.

Крім того, під час попереднього засідання показали нові відеозаписи з камер спостереження поблизу місця злочину.