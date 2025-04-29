Под судом во Львове произошли столкновения - видео

Стычки под судом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Во Львове во вторник, 29 апреля, продолжается заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Под Шевченковским районным судом произошел конфликт.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Известно, что конфликт под судом произошел между друзьями обвиняемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко и теми, кто пришел поддержать дочь языковеда Софию Особу.

Напомним, сегодня Зинченко доставили на очередное заседание в Шевченковский суд во Львове.

Впоследствии обвиняемый обратился в суд с просьбой отменить слушания, поскольку имеет плохое самочувствие.

Кроме того, во время предыдущего заседания показали новые видеозаписи с камер наблюдения вблизи места преступления.