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Дело об убийстве Фарион — под судом во Львове произошли стычки

29 апреля 2025 12:14
Евгения Брюховецкая - редактор
Под судом во Львове произошли столкновения - видео
Стычки под судом. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Евгения Брюховецкая - редактор

Во Львове во вторник, 29 апреля, продолжается заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. Под Шевченковским районным судом произошел конфликт.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Известно, что конфликт под судом произошел между друзьями обвиняемого в убийстве Ирины Фарион Вячеслава Зинченко и теми, кто пришел поддержать дочь языковеда Софию Особу.

Напомним, сегодня Зинченко доставили на очередное заседание в Шевченковский суд во Львове.

Впоследствии обвиняемый обратился в суд с просьбой отменить слушания, поскольку имеет плохое самочувствие.

Кроме того, во время предыдущего заседания показали новые видеозаписи с камер наблюдения вблизи места преступления.

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