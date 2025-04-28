У Львові презентували "Маршрут пам'яті" Ірини Фаріон

У Львові відкрили маршрут життя Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 28 квітня, у Львові відбулася презентація нового екскурсійного маршруту, присвяченого пам'яті видатної мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Ідея створити цей маршрут належить львівській гідесі Наталії Зубик, яка працювала над проєктом разом із донькою Фаріон — Софією Особою.

Про це вона повідомила у коментарі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Пам’ять про Ірину Фаріон ожила у вуличках Львова

Маршрут розпочинається біля стін Львівської Політехніки — місця, де Ірина Фаріон багато років працювала та викладала студентам любов до рідного слова. Завершується екскурсія у затишній кав'ярні, улюбленому місці відпочинку мовознавиці.

Особливою родзинкою туру став віртуальний провідник — сама Ірина Фаріон. Завдяки вирізкам із її авторських програм, учасники мандрівки зможуть почути її розповіді про 16 видатних особистостей, яких вона часто згадувала у своїй діяльності.

Презентацію маршруту присвятили до особливої дати: завтра Ірині Фаріон виповнилося б 61 рік.

У Львові відкрили "Маршрут пам'яті" Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

До дня народження Ірини Фаріон у Львові запустили тематичну екскурсію. Фото: Новини.LIVE

У Львові вшанували Ірину Фаріон екскурсією. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що Львівська обласна військова адміністрація звернулась до Президента України Володимира Зеленського із проханням про присвоєння Ірині Фаріон звання Героя України (посмертно) з врученням ордена Держави.

Сам обвинувачений у суді різко розкритикував доньку Ірини Фаріон за дорогі поїздки на море.