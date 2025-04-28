Во Львове презентовали "Маршрут памяти" Ирины Фарион

Во Львове открыли маршрут жизни Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 28 апреля, во Львове состоялась презентация нового экскурсионного маршрута, посвященного памяти выдающегося языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион. Идея создать этот маршрут принадлежит львовскому гиду Наталье Зубик, которая работала над проектом вместе с дочерью Фарион — Софией Особой.

Об этом она сообщила в комментарии Новини.LIVE.

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Маршрут начинается у стен Львовской Политехники — места, где Ирина Фарион много лет работала и преподавала студентам любовь к родному слову. Завершается экскурсия в уютном кафе, любимом месте отдыха языковеда.

Особой изюминкой тура стал виртуальный проводник — сама Ирина Фарион. Благодаря вырезкам из ее авторских программ, участники путешествия смогут услышать ее рассказы о 16 выдающихся личностях, которых она часто упоминала в своей деятельности.

Презентацию маршрута приурочили к особой дате: завтра Ирине Фарион исполнилось бы 61 год.

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Напомним, что Львовская областная военная администрация обратилась к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о присвоении Ирине Фарион звания Героя Украины (посмертно) с вручением ордена Государства.

Сам обвиняемый в суде резко раскритиковал дочь Ирины Фарион за дорогие поездки на море.