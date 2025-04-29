Убийство Ирины Фарион — дочь возмущена ходом судебного процесса

София Особа в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Дочь убитой языковеда Ирины Фарион София Особа возмущена ходом судебного процесса. Она считает, что дело просто затягивают.

Об этом София Особа рассказала в комментарии Новини.LIVE.

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София Особа выразила возмущение относительно хода судебного процесса и поведения подозреваемого Вячеслава Зинченко. Она считает, что дело просто затягивают.

"Я считаю, что это затягивание процесса. Сегодня, 29 апреля, — день рождения мамы. Я могла бы быть на панихиде в гарнизонном храме. Он не имеет даже элементарного уважения. Я не думаю, что ему действительно плохо. На Масарика он две недели сидел на жаре, не пил воды — и ничего. А здесь, как только должны были рассматривать лингвистическую экспертизу его записей — ему вдруг стало плохо", — высказалась дочь Ирины Фарион.

Напомним, сегодня состоялось очередное заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Однако подозреваемый Вячеслав Зинченко пожаловался на плохое самочувствие и попросил перенести заседание. Суд объявил перерыв до 1 мая.

В то же время под стенами суда произошли столкновения между теми, кто на стороне Зинченко и теми, кто поддерживает Софию Особу.