Суд по делу Фарион - Зинченко рассказал о симптомах болезни

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В среду, 14 мая, во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко прокомментировал свой болезненный вид и цвет лица.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Суд по делу Фарион — Зинченко прокомментировал болезненный вид

В четверг, 14 мая, во время судебного заседания по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион подозреваемый Вячеслав Зинченко ответил, почему имеет болезненный цвет лица. По его словам, у него что-то вроде синдрома Жильбера.

"У меня что-то вроде синдрома Жильбера", — сказал Зинченко, комментируя болезненный цвет лица.

Подозреваемый рассказал, что симптомы болезни появились у него еще на свободе, но в целом он чувствует себя хорошо.

Заметим, что синдром Жильбера — это хроническая патология печени, которая является доброкачественной и не приводит к циррозу и раку.

Ранее мы сообщали, что во Львове, 14 мая, состоится судебное заседание по делу об убийстве Фарион.

Впоследствии подозреваемый Зинченко предположил, что слушания могут в очередной раз перенести.