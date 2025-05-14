Суд у справі Фаріон — чергове засідання

Справа про вбивство Фаріон — Зінченко прибув на засідання суду
У середу, 14 травня, у Львові відбудеться чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. До суду вже прибув підозрюваний В'ячеслав Зінченко.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Суд у справі Фаріон 14 травня — подробиці
У середу, 14 травня, відбудеться чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко вже прибув до суду.
Нагадаємо, що раніше суд продовжив Зінченку термін перебування під вартою без права застави до 8 червня 2025 року.
Зінченка звинувачують в умисному убивстві, йому загрожує довічне позбавлення волі.
До зали суду прибула також донька Фаріон Софія Особа — на столі поруч із нею стоїть фото мами.
Раніше донька вбитої Ірини Фаріон Софія Особа обурилася перебігом судового процесу — вона вважає, що справу затягують.
Крім того, ми інформували, що 1 травня під час слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон стало відомо про замінування будівлі суду.
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