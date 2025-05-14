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Справа про вбивство Фаріон — Зінченко прибув на засідання суду

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Дата публікації: 14 травня 2025 12:23
Суд у справі Фаріон — чергове засідання
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У середу, 14 травня, у Львові відбудеться чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. До суду вже прибув підозрюваний В'ячеслав Зінченко.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Суд у справі Фаріон 14 травня — подробиці

У середу, 14 травня, відбудеться чергове судове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко вже прибув до суду.

Нагадаємо, що раніше суд продовжив Зінченку термін перебування під вартою без права застави до 8 червня 2025 року.

Зінченка звинувачують в умисному убивстві, йому загрожує довічне позбавлення волі.

Справа Фаріон
Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

До зали суду прибула також донька Фаріон Софія Особа — на столі поруч із нею стоїть фото мами.

Справа Фаріон
Донька Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Раніше донька вбитої Ірини Фаріон Софія Особа обурилася перебігом судового процесу — вона вважає, що справу затягують.

Крім того, ми інформували, що 1 травня під час слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон стало відомо про замінування будівлі суду.

суд вбивство Львів Ірина Фаріон В'ячеслав Зінченко
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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