Суд по делу Фарион - очередное заседание

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В среду, 14 мая, во Львове состоится очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. В суд уже прибыл подозреваемый Вячеслав Зинченко.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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В среду, 14 мая, состоится очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко уже прибыл в суд.

Напомним, что ранее суд продлил Зинченко срок пребывания под стражей без права залога до 8 июня 2025 года.

Зинченко обвиняют в умышленном убийстве, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

В зал суда прибыла также дочь Фарион София Особа — на столе рядом с ней стоит фото мамы.

Дочь Ирины Фарион Фото: Новини.LIVE

Ранее дочь убитой Ирины Фарион София Особа возмутилась ходом судебного процесса — она считает, что дело затягивают.

Кроме того, мы информировали, что в четверг, 1 мая, во время слушания дела об убийстве языковеда Ирины Фарион стало известно о заминировании здания суда.