Суд по делу Фарион - очередное заседание

Дело об убийстве Фарион — Зинченко прибыл на заседание суда
В среду, 14 мая, во Львове состоится очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. В суд уже прибыл подозреваемый Вячеслав Зинченко.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Суд по делу Фарион 14 мая — подробности
В среду, 14 мая, состоится очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Подозреваемый Вячеслав Зинченко уже прибыл в суд.
Напомним, что ранее суд продлил Зинченко срок пребывания под стражей без права залога до 8 июня 2025 года.
Зинченко обвиняют в умышленном убийстве, ему грозит пожизненное лишение свободы.
В зал суда прибыла также дочь Фарион София Особа — на столе рядом с ней стоит фото мамы.
Ранее дочь убитой Ирины Фарион София Особа возмутилась ходом судебного процесса — она считает, что дело затягивают.
Кроме того, мы информировали, что в четверг, 1 мая, во время слушания дела об убийстве языковеда Ирины Фарион стало известно о заминировании здания суда.
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