Донька Фаріон відреагувала на мінування суду під час засідання

Донька Ірини Фаріон Софія Особа під будівлею суду у Львові. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 1 травня, відбувалося чергове слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Згодом стало відомо про замінування будівлі суду.

Про це у коментарі Новини.LIVE повідомила донька Ірини Фаріон Софія Особа.

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У четвер, 1 травня, у Львові під час судового засідання щодо вбивства Ірини Фаріон мали розглядати лінгвістичні експертизи нотаток підсудного.

Однак, як розповіла донька Фаріон, адвокати підсудного не прийшли й засідання знову перенесли.

Крім того, було повідомлено про замінування будівлі суду, де відбувалося слухання справи про вбивство Ірини Фаріон

Донька Фаріон Софія Особа нагадала, що попереднє засідання перенесли, оскільки В'ячеслав Зінченко скаржився на погане самопочуття. Проте, довідки, які отримав суд, показали, що стан підсудного задовільний і він може брати участь у засіданнях.

"Я так розумію, що вони відтягують процес. Можливо, наступного разу уже прийдуть його адвокати, і ми зможемо справу якось довести поступово до кінця", — сказала донька мовознавиці.

Зазначимо, що суд щодо справи Фаріон продовжить роботу 14 травня.

Нагадаємо, що раніше донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа заявляла про те, що справу про вбивство її матері затягують.

Зокрема, у Львові, 29 квітня, під час засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон під Шевченківським районним судом відбулися сутички.