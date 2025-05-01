Дочь Фарион отреагировала на минирование суда во время заседания

Дочь Ирины Фарион София Особа под зданием суда во Львове. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 1 мая, проходило очередное слушание дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Впоследствии стало известно о заминировании здания суда.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщила дочь Ирины Фарион София Особа.

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В четверг, 1 мая, во Львове во время судебного заседания по убийству Ирины Фарион должны были рассматривать лингвистические экспертизы заметок подсудимого.

Однако, как рассказала дочь Фарион, адвокаты подсудимого не пришли и заседание снова перенесли.

Кроме того, было сообщено о заминировании здания суда, где проходило слушание дела об убийстве Ирины Фарион

Дочь Фарион София Особа напомнила, что предыдущее заседание перенесли, поскольку Вячеслав Зинченко жаловался на плохое самочувствие. Однако, справки, которые получил суд, показали, что состояние подсудимого удовлетворительное и он может участвовать в заседаниях.

"Я так понимаю, что они оттягивают процесс. Возможно, в следующий раз уже придут его адвокаты, и мы сможем дело как-то довести постепенно до конца", — сказала дочь языковеда.

Отметим, что суд по делу Фарион продолжит работу 14 мая.

Напомним, что ранее дочь языковеда Ирины Фарион София Особа заявляла о том, что дело об убийстве ее матери затягивают.

В частности, во Львове, 29 апреля, во время заседания по делу об убийстве Ирины Фарион под Шевченковским районным судом произошли столкновения.