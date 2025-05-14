Суд у справі про вбивство Ірини Фаріон — оголошено перерву

Судове засідання у справі щодо вбивства Ірини Фаріон 14 травня. Фото: Новини.LIVE

У середу, 14 травня, у Львові відбулося чергове судове засідання у справі щодо вбивства Ірини Фаріон. Згодом стало відомо, що суд оголосив перерву до четверга, 15 травня.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Суд у справі Фаріон 14 травня — оголошено перерву

У середу, 14 травня, у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство української мовознавиці Ірини Фаріон. На засіданні були присутні — обвинувачений В'ячеслав Зінченко та донька Фаріон — Софія Особа. На столі поруч із донькою Фаріон стояло фото мами.

У залі суду обвинувачений В'ячеслав Зінченко припустив, що слухання вкотре перенесуть. Однак суд відразу відмовив його адвокату у такому клопотанні.

Згодом стало відомо, що суд у справі про вбивство Ірини Фаріон оголосив перерву.

За інформацією кореспондентки Новини.LIVE, судове засідання планують продовжити у четвер, 15 травня, о 10:30.

Раніше ми інформували, що обвинувачений у вбивстві Фаріон Зінченко залучив нового адвоката.

Також ми повідомляли, що адвокат Зінченка знову ставить під сумнів докази у справі Фаріон.