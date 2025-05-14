Суд по делу об убийстве Ирины Фарион - объявлен перерыв

Судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион 14 мая. Фото: Новини.LIVE

В среду, 14 мая, во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. Впоследствии стало известно, что суд объявил перерыв до четверга, 15 мая.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Суд по делу Фарион 14 мая — объявлен перерыв

В среду, 14 мая, во Львове состоялось судебное заседание по делу об убийстве украинского языковеда Ирины Фарион. На заседании присутствовали — обвиняемый Вячеслав Зинченко и дочь Фарион — София Лицо. На столе рядом с дочерью Фарион стояло фото мамы.

В зале суда обвиняемый Вячеслав Зинченко предположил, что слушания в очередной раз перенесут. Однако суд сразу отказал его адвокату в таком ходатайстве.

Впоследствии стало известно, что суд по делу об убийстве Ирины Фарион объявил перерыв.

По информации корреспондента Новини.LIVE, судебное заседание планируют продолжить в четверг, 15 мая, в 10:30.

Ранее мы информировали, что обвиняемый в убийстве Фарион Зинченко привлек нового адвоката.

Также мы сообщали, что адвокат Зинченко снова ставит под сомнение доказательства по делу Фарион.