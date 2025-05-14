Справа Фаріон — адвокат Зінченка заявив про фальсифікацію доказів

Адвокат обвинуваченого у вбивстві Фаріон Сергій Немировський під час судового засідання 14 травня у Львові. Фото: Новини.LIVE

У середу, 14 травня, у Львові відбувається чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Адвокат обвинуваченого В'ячеслава Зінченка знову ставить під сумнів докази у справі Фаріон.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Адвокат обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон Сергій Немировський знову заявив про можливу фальсифікацію доказів. Зокрема, він поставив під сумнів справжність патрона, знайденого на місці злочину.

"Той, хто хоч раз стріляв із вогнепальної зброї, знає: якщо патрон подряпаний — пострілу не буде, бо це тендітна конструкція", — зазначив Немировський, натякаючи, що патрон міг бути "підкинутий".

Крім того, адвокат В’ячеслава Зінченка Сергій Немировський розкритикував експертизу, проведену за участі службового собаки. На його думку, її результати не можна вважати об’єктивними через порушення методичних норм.

"У всіх науково-методичних рекомендаціях зазначено: при роботі з собакою, зокрема з Тузіком, виникає тісний емоційний зв’язок із фахівцем. Пес відчуває навіть найменші жести, міміку, емоції — і підсвідомо реагує на них. Тому одна людина має готувати зразки, а інша — проводити саму процедуру з собакою, не знаючи, де що знаходиться", — сказав адвокат.

Зокрема, він додав, що в цьому випадку вся експертиза проводилася однією особою. За його словами, це суперечить стандартам і ставить під сумнів її достовірність.

Раніше ми повідомляли, що у Львові, 14 травня, відбудеться судове засідання у справі про вбивство Фаріон.

Згодом підозрюваний Зінченко припустив, що слухання вкотре перенесуть.