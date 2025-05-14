Дело Фарион - адвокат Зинченко заявил о фальсификации доказательств

Адвокат обвиняемого в убийстве Фарион Сергей Немировский во время судебного заседания 14 мая во Львове. Фото: Новини.LIVE

В среду, 14 мая, во Львове проходит очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Адвокат обвиняемого Вячеслава Зинченко снова ставит под сомнение доказательства по делу Фарион.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Адвокат обвиняемого в убийстве Ирины Фарион Сергей Немировский снова заявил о возможной фальсификации доказательств. В частности, он поставил под сомнение подлинность патрона, найденного на месте преступления.

"Тот, кто хоть раз стрелял из огнестрельного оружия, знает: если патрон поцарапан — выстрела не будет, потому что это хрупкая конструкция", — отметил Немировский, намекая, что патрон мог быть "подброшен".

Кроме того, адвокат Вячеслава Зинченко Сергей Немировский раскритиковал экспертизу, проведенную с участием служебной собаки. По его мнению, ее результаты нельзя считать объективными из-за нарушения методических норм.

"Во всех научно-методических рекомендациях указано: при работе с собакой, в частности с Тузиком, возникает тесная эмоциональная связь со специалистом. Пес чувствует даже малейшие жесты, мимику, эмоции — и подсознательно реагирует на них. Поэтому один человек должен готовить образцы, а другой — проводить саму процедуру с собакой, не зная, где что находится", — сказал адвокат.

В частности, он добавил, что в этом случае вся экспертиза проводилась одним лицом. По его словам, это противоречит стандартам и ставит под сомнение ее достоверность.

Ранее мы сообщали, что во Львове, 14 мая, состоится судебное заседание по делу об убийстве Фарион.

Впоследствии подозреваемый Зинченко предположил, что слушания в очередной раз перенесут.