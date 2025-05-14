Дочь Ирины Фарион обвинила адвокатов Зинченко в затягивании дела

Дочь Ирины Фарион София Особа. Фото: Новини.LIVE

Дочь Ирины Фарион София Особа прокомментировала смену адвоката обвиняемого Вячеслава Зинченко. По ее словам, они затягивают дело об убийстве ее матери.

Об этом София Особа сказала в комментарии Новини.LIVE в среду, 14 мая.

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София отметила, что сегодня на судебное заседание пришел новый адвокат.

"Интересно, что произошло с адвокатом Сулимой. Возможно, понял, что Зинченко получит пожизненное. Новый адвокат появился, но главный — Немировский — продолжает затягивать дело, задавая субъективные вопросы. Это похоже на умышленное затягивание", — говорит она.

По ее словам, факты свидетельствуют о том, что Зинченко причастен к убийству, поэтому его адвокат будет делать все, чтобы затягивать процесс.

София также выразила благодарность судьям за то, что те отклонили ходатайство защиты о переносе заседания.

Напомним, новым адвокатом Зинченко стал юрист из Ивано-Франковска Владимир Вороняк. По его словам, подозреваемый может иметь до пяти защитников.

Кроме того, суд объявил перерыв в заседании до 15 мая. Его планируют продолжить уже в 10:30.