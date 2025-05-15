В деле об убийстве Фарион собраны новые ключевые доказательства

Дочь Ирины Фарион София Особа. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

София Лицо, дочь убитой языковеда Ирины Фарион, прокомментировала ход судебного рассмотрения дела. После очередного заседания она заявила, что имеющиеся доказательства четко указывают на причастность Вячеслава Зинченко, обвиняемого в преступлении, и что судебная психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость.

Об этом София Лицо сообщила корреспонденту Новини.LIVE.

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"И именно сегодня мы поняли, что Зинченко психологически здоров, психически и психологически, и он будет отвечать за свои действия, которые он совершил. Это же адвокат обвинения в убийстве, он всегда будет отрицать, всегда будут возникать нюансы и будут до каждой точки запятой говорить, что что-то не так. Но на самом деле у нас все доказательства на руках, и я смотрела фотографии с видеокамер, наблюдения, все четко — это человек, который сидит в клетке", — сказала София Особа.

По ее словам, все экспертизы, проведенные в рамках дела, подтверждают вину Зинченко. В то же время она отметила, что новое судебное заседание, вероятно, состоится 27 мая, но не исключила возможных задержек из-за постоянных переносов.

"На самом деле еще точно не знаю, но ориентировочно следующее заседание будет 27 мая, если опять кто-то не заболеет или опять кого-то не будет болеть живот", — добавила она.

Напомним, вчера, 14 мая, объявили перенос судебного дела по убийству Ирины Фарион на четверг, 15 мая.

Также София Лицо сообщила, что судебное дело умышленно затягивают.