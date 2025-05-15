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Дочь Фарион заявила, что есть все доказательства вины Зинченко

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Дата публикации 15 мая 2025 14:53
В деле об убийстве Фарион собраны новые ключевые доказательства
Дочь Ирины Фарион София Особа. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

София Лицо, дочь убитой языковеда Ирины Фарион, прокомментировала ход судебного рассмотрения дела. После очередного заседания она заявила, что имеющиеся доказательства четко указывают на причастность Вячеслава Зинченко, обвиняемого в преступлении, и что судебная психиатрическая экспертиза подтвердила его вменяемость.

Об этом София Лицо сообщила корреспонденту Новини.LIVE.

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"И именно сегодня мы поняли, что Зинченко психологически здоров, психически и психологически, и он будет отвечать за свои действия, которые он совершил. Это же адвокат обвинения в убийстве, он всегда будет отрицать, всегда будут возникать нюансы и будут до каждой точки запятой говорить, что что-то не так. Но на самом деле у нас все доказательства на руках, и я смотрела фотографии с видеокамер, наблюдения, все четко — это человек, который сидит в клетке", — сказала София Особа.

По ее словам, все экспертизы, проведенные в рамках дела, подтверждают вину Зинченко. В то же время она отметила, что новое судебное заседание, вероятно, состоится 27 мая, но не исключила возможных задержек из-за постоянных переносов.

"На самом деле еще точно не знаю, но ориентировочно следующее заседание будет 27 мая, если опять кто-то не заболеет или опять кого-то не будет болеть живот", — добавила она.

Напомним, вчера, 14 мая, объявили перенос судебного дела по убийству Ирины Фарион на четверг, 15 мая.

Также София Лицо сообщила, что судебное дело умышленно затягивают.

суд Львов Ирина Фарион София Особа Вячеслав Зинченко
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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