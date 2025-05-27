София Особа требует открытого просмотра видео с задержания Зинченко

София Особа. Фото: Новини.LIVE

Во Львове во время судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион прозвучало принципиальное требование со стороны семьи погибшей. Дочь Ирины, София Особа, призвала суд немедленно открыто просмотреть видео с задержания обвиняемого Вячеслава Зинченко.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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"Когда показывали кровь моей мамы, все присутствовали. Когда показывали труп, когда были волосы в крови — все показывали. Теперь, когда хотим посмотреть видео с задержания обвиняемого Зинченко, почему-то это переносится. И хотим рассмотреть позже. Я бы просила рассмотреть это видео сейчас", — заявила София во время слушания.

Защита настаивает на переносе рассмотрения, однако представители потерпевших отмечают: все важные доказательства должны быть изучены прозрачно и безотлагательно, с соблюдением принципов открытости процесса.

Напомним, сегодня, 27 мая, началось очередное судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион.

Ранее София Особа заявляла, что уже есть достаточно доказательств, указывающих на вину Вячеслава Зинченко в убийстве Ирины Фарион.