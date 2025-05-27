Суд у Львові 27 травня розглядає справу про вбивство Ірини Фаріон

Підсудний В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

У Львові готується до початку чергове засідання суду у резонансній справі про вбивство Ірини Фаріон. Слухання відбувається у межах кримінального провадження, де обвинуваченим є В’ячеслав Зінченко.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Підсудного вже доправили до зали суду. Сьогоднішнє засідання присвячене вивченню матеріалів справи, зокрема доказів та експертних висновків, наданих стороною обвинувачення. Очікується, що суд продовжить аналіз судово-медичних експертиз, а також оцінку письмових доказів.

Також до зали суду й прибула сторона обвинувачення, а саме донька Ірини Фаріон Софія Особа. Вона принесла портрет вбитої матері та квіти.

Нагадаємо, раніше Софія Особа заявляла, що розгляд справи про вбивство Ірини Фаріон навмисне затягують.

На попередньому засіданні суду, яке відбулося 15 травня, адвокат В'ячеслава Зінченка подав низку клопотань.

Втім, на засіданні було розглянуто портретну експертизу В'ячеслава Зінченка із знімками, які потрапили на камеру.

Своєю чергою Софія Особа вважає, що є всі прямі докази, що Зінченко причетний до вбивства, однак слідство та розгляд справи ще триває.