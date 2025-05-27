Суд во Львове 27 мая рассматривает дело об убийстве Ирины Фарион

Подсудимый Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Во Львове готовится к началу очередное заседание суда по резонансному делу об убийстве Ирины Фарион. Слушание проходит в рамках уголовного производства, где обвиняемым является Вячеслав Зинченко.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Подсудимого уже доставили в зал суда. Сегодняшнее заседание посвящено изучению материалов дела, в частности доказательств и экспертных заключений, предоставленных стороной обвинения. Ожидается, что суд продолжит анализ судебно-медицинских экспертиз, а также оценку письменных доказательств.

Также в зал суда и прибыла сторона обвинения, а именно дочь Ирины Фарион София Особа. Она принесла портрет убитой матери и цветы.

Напомним, ранее София Особа заявляла, что рассмотрение дела об убийстве Ирины Фарион умышленно затягивают.

На предыдущем заседании суда, которое состоялось 15 мая, адвокат Вячеслава Зинченко подал ряд ходатайств.

Впрочем, на заседании была рассмотрена портретная экспертиза Вячеслава Зинченко со снимками, которые попали на камеру.

В свою очередь София Особа считает, что есть все прямые доказательства, что Зинченко причастен к убийству, однако следствие и рассмотрение дела еще продолжается.