Суд у справі Фаріон — адвокат подав низку клопотань

Адвокат обвинуваченого у вбивстві Фаріон Сергій Немировський під час судового засідання 15 травня у Львові. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 15 травня, у Львові відбувається чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Адвокат обвинуваченого В'ячеслава Зінченка вже подав чотири клопотання.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Суд у справі Фаріон — адвокат подав чотири клопотання

У четвер, 15 травня, під час судового засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон адвокат обвинуваченого Сергій Немировський подав чотири клопотання.

Серед клопотань адвоката Зінченка — клопотання про залучення до матеріалів справи довідки про погоду від метеоцентру та про визнання недопустимими доказами фото підозрюваного на лавці, висновки про запахові сліди й висновки експертів.

Підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко. Фото: Новини.LIVE

Крім того, адвокат Немировський вважає, що портретну експертизу фальсифікували.

За його словами, експертизу проводили в Житомирі, тому що нібито там погодилися написати висновки, які були потрібні обвинуваченню.

Ми вже інформували, що у Львові 15 травня розпочалося чергове засідання суду у справі щодо вбивства Фаріон.

Раніше донька Фаріон прокоментувала зміну адвоката обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка.