Суд у справі Фаріон — адвокат подав низку клопотань

Справа Фаріон — адвокат Зінченка подав низку клопотань
У четвер, 15 травня, у Львові відбувається чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Адвокат обвинуваченого В'ячеслава Зінченка вже подав чотири клопотання.
Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
Суд у справі Фаріон — адвокат подав чотири клопотання
У четвер, 15 травня, під час судового засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон адвокат обвинуваченого Сергій Немировський подав чотири клопотання.
Серед клопотань адвоката Зінченка — клопотання про залучення до матеріалів справи довідки про погоду від метеоцентру та про визнання недопустимими доказами фото підозрюваного на лавці, висновки про запахові сліди й висновки експертів.
Крім того, адвокат Немировський вважає, що портретну експертизу фальсифікували.
За його словами, експертизу проводили в Житомирі, тому що нібито там погодилися написати висновки, які були потрібні обвинуваченню.
Ми вже інформували, що у Львові 15 травня розпочалося чергове засідання суду у справі щодо вбивства Фаріон.
Раніше донька Фаріон прокоментувала зміну адвоката обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка.
Читайте Новини.LIVE!