Вбивство Ірини Фаріон — у Львові розпочалося засідання суду

Підозрюваний В'ячеслав Зінченко у залі суду. Фото: Новини.LIVE

У Львові 15 травня розпочалося чергове засідання суду у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Сьогодні зачитуватимуть рецензію на висновки експертизи.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Зазначається, що підсудного В'ячеслава Зінченка вже доставили до судової зали і засідання розпочалося. Сьогодні зачитуватимуть рецензію на висновки експертизи.

На засідання також прийшла донька Ірини Фаріон Софія Особа. Оскільки сьогодні День вишиванка, вона з'явилася у вишитій сорочці.

Софія Особа у вишиванці на судовому засіданні. Фото: Новини.LIVE

Тим часом журналісти зауважили, що адвокат Немировський передав підсудному В'ячеславу Зінченку перед початком засідання якогось листа.

Зазначимо, що під час останнього засідання 14 травня у підозрюваного з'явився новий адвокат — Володимир Вороняк, який поки утримується від коментарів, посилаючись на те, що поки не ознайомився з матеріалами справи. Каже, зробить це до 27 травня.

Також адвокат зазначив, що Зінченко може мати до п’яти захисників, тож поява нових — це право обвинуваченого.

Нагадаємо, 14 травня донька Фаріон заявила про затягування справи. Так вона прокоментувала зміну адвоката обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка.

Вчора захисник підозрюваного просив перенести слухання справи, але суд відмовив адвокату.