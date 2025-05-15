Вбивство Ірини Фаріон — у Львові розпочалося засідання суду

У Львові розпочалося засідання у справі вбивства Фаріон — відео
У Львові 15 травня розпочалося чергове засідання суду у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Сьогодні зачитуватимуть рецензію на висновки експертизи.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон
Зазначається, що підсудного В'ячеслава Зінченка вже доставили до судової зали і засідання розпочалося. Сьогодні зачитуватимуть рецензію на висновки експертизи.
На засідання також прийшла донька Ірини Фаріон Софія Особа. Оскільки сьогодні День вишиванка, вона з'явилася у вишитій сорочці.
Тим часом журналісти зауважили, що адвокат Немировський передав підсудному В'ячеславу Зінченку перед початком засідання якогось листа.
Зазначимо, що під час останнього засідання 14 травня у підозрюваного з'явився новий адвокат — Володимир Вороняк, який поки утримується від коментарів, посилаючись на те, що поки не ознайомився з матеріалами справи. Каже, зробить це до 27 травня.
Також адвокат зазначив, що Зінченко може мати до п’яти захисників, тож поява нових — це право обвинуваченого.
Нагадаємо, 14 травня донька Фаріон заявила про затягування справи. Так вона прокоментувала зміну адвоката обвинуваченого Вʼячеслава Зінченка.
Вчора захисник підозрюваного просив перенести слухання справи, але суд відмовив адвокату.
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