Убийство Ирины Фарион — во Львове началось заседание суда

Подозреваемый Вячеслав Зинченко в зале суда. Фото: Новини.LIVE

Во Львове 15 мая началось очередное заседание суда по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Сегодня будут зачитывать рецензию на выводы экспертизы.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Заседание суда по делу убийства Ирины Фарион

Отмечается, что подсудимого Вячеслава Зинченко уже доставили в судебный зал и заседание началось. Сегодня будут зачитывать рецензию на выводы экспертизы.

На заседание также пришла дочь Ирины Фарион София Особа. Поскольку сегодня День вышиванки, она появилась в вышитой сорочке.

София Особа в вышиванке на судебном заседании. Фото: Новини.LIVE

Тем временем журналисты заметили, что адвокат Немировский передал подсудимому Вячеславу Зинченко перед началом заседания какое-то письмо.

Отметим, что во время последнего заседания 14 мая у подозреваемого появился новый адвокат — Владимир Вороняк, который пока воздерживается от комментариев, ссылаясь на то, что еще не ознакомился с материалами дела. Говорит, сделает это до 27 мая.

Также адвокат отметил, что Зинченко может иметь до пяти защитников, поэтому появление новых — это право обвиняемого.

Напомним, 14 мая дочь Фарион заявила о затягивании дела. Так она прокомментировала смену адвоката обвиняемого Вячеслава Зинченко.

Вчера защитник подозреваемого просил перенести слушание дела, но суд отказал адвокату.