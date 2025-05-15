Убийство Ирины Фарион — во Львове началось заседание суда

Во Львове началось заседание по делу убийства Фарион — видео
Во Львове 15 мая началось очередное заседание суда по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Сегодня будут зачитывать рецензию на выводы экспертизы.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Заседание суда по делу убийства Ирины Фарион
Отмечается, что подсудимого Вячеслава Зинченко уже доставили в судебный зал и заседание началось. Сегодня будут зачитывать рецензию на выводы экспертизы.
На заседание также пришла дочь Ирины Фарион София Особа. Поскольку сегодня День вышиванки, она появилась в вышитой сорочке.
Тем временем журналисты заметили, что адвокат Немировский передал подсудимому Вячеславу Зинченко перед началом заседания какое-то письмо.
Отметим, что во время последнего заседания 14 мая у подозреваемого появился новый адвокат — Владимир Вороняк, который пока воздерживается от комментариев, ссылаясь на то, что еще не ознакомился с материалами дела. Говорит, сделает это до 27 мая.
Также адвокат отметил, что Зинченко может иметь до пяти защитников, поэтому появление новых — это право обвиняемого.
Напомним, 14 мая дочь Фарион заявила о затягивании дела. Так она прокомментировала смену адвоката обвиняемого Вячеслава Зинченко.
Вчера защитник подозреваемого просил перенести слушание дела, но суд отказал адвокату.
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