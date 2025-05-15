Суд по делу Фарион - адвокат подал ряд ходатайств

Адвокат обвиняемого в убийстве Фарион Сергей Немировский во время судебного заседания 15 мая во Львове. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 15 мая, во Львове проходит очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Адвокат обвиняемого Вячеслава Зинченко уже подал четыре ходатайства.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

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Суд по делу Фарион — адвокат подал четыре ходатайства

В четверг, 15 мая, во время судебного заседания по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион адвокат обвиняемого Сергей Немировский подал 4 ходатайства.

Среди ходатайств адвоката Зинченко - ходатайство о приобщении к материалам дела справки о погоде от метеоцентра и о признании недопустимыми доказательствами фото подозреваемого на скамейке, выводы о запаховых следах и выводы экспертов.

Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, адвокат Немировский считает, что портретную экспертизу фальсифицировали.

По его словам, экспертизу проводили в Житомире, потому что якобы там согласились написать выводы, которые были нужны обвинению.

Мы уже информировали, что во Львове 15 мая началось очередное заседание суда по делу об убийстве Фарион.

Ранее дочь Фарион прокомментировала смену адвоката обвиняемого Вячеслава Зинченко.