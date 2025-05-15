Ірина Фаріон — суд у Львові розглянув портретну експертизу

Засідання суду у справі вбивства Ірини Фаріон. Фото: Новини.LIVE

Під час чергового засідання Шевченківського районного суду у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон 15 травня розглянули портретну експертизу. Адвокат підозрюваного В'ячеслава Зінченка погодився з висновками.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Сьогодні у суді щодо справи про вбивство Ірини Фаріон зачитали висновки експертів. Серед них — висновок портретної експертизи.

Експерти порівняли відео з відеокамер з вулиць Львова, які зафіксували шлях пересування підозрюваного, та фото В'ячеслава Зінченка. Фахівці вважають, що на відео та фото — одна і та ж людина.

З цими висновками погодився адвокат підозрюваного Юрій Немировський і заявив, що до комісії претензій немає.

Нагадаємо, 15 травня відбулося чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Після перерви суд мав розглянути рецензію на висновки експертизи.

Водночас адвокат підозрюваного подав низку клопотань, де, зокрема, вимагає залучення до матеріалів справи довідки про погоду від метеоцентру.