Ирина Фарион — суд во Львове рассмотрел портретную экспертизу

Заседание суда по делу об убийстве Ирины Фарион. Фото: Новини.LIVE

Во время очередного заседания Шевченковского районного суда по делу убийства языковеда Ирины Фарион 15 мая рассмотрели портретную экспертизу. Адвокат подозреваемого Вячеслава Зинченко согласился с выводами.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Сегодня в суде по делу об убийстве Ирины Фарион зачитали выводы экспертов. Среди них — заключение портретной экспертизы.

Эксперты сравнили видео с видеокамер с улиц Львова, которые зафиксировали путь передвижения подозреваемого, и фото Вячеслава Зинченко. Специалисты считают, что на видео и фото — один и тот же человек.

С этими выводами согласился адвокат подозреваемого Юрий Немировский и заявил, что к комиссии претензий нет.

Напомним, 15 мая состоялось очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион. После перерыва суд должен был рассмотреть рецензию на выводы экспертизы.

В то же время адвокат подозреваемого подал ряд ходатайств, где, в частности, требует приобщения к материалам дела справки о погоде от метеоцентра.