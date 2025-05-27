Вячеслав Зинченко отреагировал на видеодоказательства по делу об убийстве Ирины Фарион

Подозреваемый в убийстве Вячеслав Зинченко. Фото: Новини.LIVE

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион Вячеслав Зинченко во время судебного заседания прокомментировал видео, которое следствие расценивает как часть доказательной базы. Он не видит на ролике доказательств виновности.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE из зала суда во Львове во вторник, 27 мая.

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На кадрах, которые рассматривали в суде, зафиксировано, как Зинченко находится во Львове накануне или в день убийства. Однако сам подозреваемый не считает эти материалы свидетельствующими о его вине.

"Ну, ничего интересного я не вижу. Пришел, погулял по Львову. То есть, не знаю, что доказывает мою винуватісь, я ничего такого не вижу", — сказал в комментарии для медиа.

Также корреспонденты обратили внимание на то, что Зинченко похудел и имеет уставший вид, однако подозреваемый отметил, что с ним все хорошо.

"Чувствую себя прекрасно", — добавил он.

Напомним, 27 мая началось новое судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион. Дочь Ирины Фарион настаивает на открытом просмотре видеодоказательства.