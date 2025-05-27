Убийство Фарион - дочь София Особа раскритиковала адвокатов Вячеслава Зинченко

Дочь Ирины Фарион София Особа. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

После завершения очередного судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион ее дочь София Особа резко раскритиковала позицию защиты подозреваемого Вячеслава Зинченко. Она назвала "абсурдом" ходатайство адвокатов о якобы разночтениях в материалах дела.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE из зала суда во Львове во вторник, 27 мая.

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По словам Особы, аргументы адвокатов Зинченко относительно якобы разногласий в материалах дела не выдерживают критики.

"Когда на экране показывали, как Зинченко ходил по городу, адвокаты почему-то краснели. Все, что мы видели, — это Зинченко. И то, что он сейчас пытается что-то отрицать, — неправда", — сказала дочь погибшей.

Ранее сам подозреваемый также прокомментировал видео, отметив, что, по его мнению, в нем нет доказательств его вины.

Напомним, 27 мая началось новое судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион.