Убийство Фарион - дочь София Особа раскритиковала адвокатов Вячеслава Зинченко

Суд над Зинченко — дочь Фарион раскритиковала позицию защиты
После завершения очередного судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион ее дочь София Особа резко раскритиковала позицию защиты подозреваемого Вячеслава Зинченко. Она назвала "абсурдом" ходатайство адвокатов о якобы разночтениях в материалах дела.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE из зала суда во Львове во вторник, 27 мая.
Суд над Зинченко
По словам Особы, аргументы адвокатов Зинченко относительно якобы разногласий в материалах дела не выдерживают критики.
"Когда на экране показывали, как Зинченко ходил по городу, адвокаты почему-то краснели. Все, что мы видели, — это Зинченко. И то, что он сейчас пытается что-то отрицать, — неправда", — сказала дочь погибшей.
Ранее сам подозреваемый также прокомментировал видео, отметив, что, по его мнению, в нем нет доказательств его вины.
Напомним, 27 мая началось новое судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион.
Читайте Новини.LIVE!